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Сотрудники НАБУ получили современный виртуальный тир от посольства США: фото

22:51, 25 ноября 2023
Виртуальный тир включает в себя тренировочное оружие, способное имитировать реальную силу отдачи и программный комплекс, позволяющий отрабатывать стрелковые навыки.
Сотрудники НАБУ получили современный виртуальный тир от посольства США: фото
Источник фото: НАБУ
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Посольство США в Украине передало Национальному антикоррупционному бюро систему для боевой подготовки сотрудников.

Как пишут в НАБУ, сотрудники теперь могут отрабатывать свои навыки обращения с оружием, используя современный виртуальный тир американского производителя VirTra.

Виртуальный тир включает в себя тренировочное оружие, способное имитировать реальную силу отдачи и программный комплекс, позволяющий не выходя из помещения отрабатывать стрелковые навыки разного уровня сложности по разным сценариям.

Это и стрельба от 10 до 500 метров, статические и движущиеся мишени, стрельба в условиях города, командная работа по нейтрализации угроз безопасности гражданских граждан и сотрудников НАБУ.

Источник фото: НАБУ

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