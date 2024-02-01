Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Потерпевшее в ДТП лицо сможет обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован

Верховная Рада готовится принять закон, по которому будет введено прямое урегулирование во всех случаях ДТП, в которых вред причинен только транспортному средству, что позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник не застрахован.

«Комиссия заинтересована в получении необходимой информации для выполнения своих полномочий»: в ВККС рассказали, почему обратились к послам G7 с жалобой на НАБУ и НАПК

В ВККС планируют обновить меморандумы о сотрудничестве с НАБУ и НАПК.

Налоговая будет общаться с налогоплательщиками онлайн

Верховная Рада примет закон, предусматривающий онлайн коммуникацию с Налоговой, а также отмену ответственности за ошибочное указание налогоплательщиком в платежных документах неправильного бюджетного счета получателя средств при своевременной уплате.

Как установить соответствие государственного служащего занимаемой должности: рекомендация НАДС

На срок испытания государственному служащему определяются задачи, содержание и объем которых должны отвечать должностным обязанностям, а сроки выполнения задач должны быть реальными для достижения результата.

Лицензии для розничной торговли алкоголем и табаком будут выдаваться автоматически

Для лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями, жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, а также на право хранения горючего для нужд собственного потребления или промышленной переработки, вводится автоматический порядок получения лицензий в течение одного рабочего дня.

  1. Фото
  2. / Суд инфо

Станислав Кравченко сообщил представителей правозащитных организаций США о проблеме острой нехватки кадров в судах

17:48, 1 февраля 2024
Глава ВС отметил, что общий показатель объема поступления на рассмотрение судов дел и материалов в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом и даже превысил уровень довоенного времени.
Станислав Кравченко сообщил представителей правозащитных организаций США о проблеме острой нехватки кадров в судах
Источник фото: supreme.court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В конце прошлого года Европейский совет принял решение о начале переговоров относительно вступления Украины в Европейский Союз. Для достижения этой стратегической цели нашему государству необходимо выполнить ряд требований, воплотив соответствующие реформы.

В настоящее время продолжается активная работа в этом направлении и одним из важнейших аргументов, что свидетельствует о будущем успехе таких шагов, является то, что правовая система Украины продолжает эффективно функционировать даже вопреки сложным условиям войны, отметил Глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время встречи с делегацией из Соединенных Штатов Америки.

До складу делегації ввійшли президентка правозахисної організації «Центр Роберта Ф. Кеннеді з прав людини» Керрі Кеннеді, колишній помічник Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці США Майкл Познер, старший віцепрезидент із програм і юридичної стратегії у правозахисній організації «Центр Роберта Ф. Кеннеді з прав людини» Вейд МакМаллен, співзасновник і головний виконавчий директор правозахисної організації «Зміцнення прав» («Fortify Rights») Меттью Сміт і юрист з прав людини в Україні у правозахисній організації «Зміцнення прав» («Fortify Rights») В’ячеслав Ліхачов.

«США – наш найнадійніший партнер, який підтримує Україну в її розвитку як сучасної демократичної держави. Я хочу висловити вдячність усьому американському народові за допомогу й таку необхідну нам підтримку в протистоянні військовій агресії рф. Разом ми обов’язково переможемо, адже на нашому боці справедливість», – наголосив Голова ВС.

 

Станіслав Кравченко поінформував делегацію США про виклики, що постали перед судовою владою України в умовах повномасштабної війни, пов’язані, зокрема, із розглядом кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, а також інших нових категорій справ, що пов’язані з війною.

Також Голова ВС акцентував на проблемі гострої нестачі кадрів у судах та надмірного навантаження на суддів, зауваживши при цьому, що загальний показник обсягу надходження на розгляд судів справ і матеріалів у 2023 році збільшився порівняно з 2022 роком та навіть перевищив рівень довоєнного часу.

Крім того, Станіслав Кравченко наголосив на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, адже злочинам, вчиненим вищим військово-політичним керівництвом держави-агресора в Україні, має бути надана належна оцінка з точки зору міжнародного права. При цьому основне навантаження – розгляд кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, яких нині зареєстровано вже понад 120 тисяч, буде покладене на національні суди.

 

«Ми активно співпрацюємо з Гаазьким трибуналом, вивчаємо міжнародну практику, оскільки для нас надзвичайно важливо, щоб рішення українських судів сприймалися в усьому світі як справедливі, відповідали практиці ЄСПЛ», – додав Голова ВС.

Керрі Кеннеді зауважила, що українські суди стоять на передовій захисту правової держави й незалежності України, виконуючи надважливу роботу в умовах постійних безпекових загроз. Вона запевнила в готовності надавати необхідну судовій системі допомогу та підтримку.

 

Майкл Познер зазначив, що, з одного боку, Україна стримує російську агресію, а з іншого – продовжує невпинно працювати над адаптацією національної правової системи до європейських цінностей і стандартів. Також він звернув увагу на питання щодо необхідності вдосконалення процедур добору суддів в Україні та запровадження навчальних тренінгів для суддів. Майкл Познер надав відповідну інформацію, яка сприятиме налагодженню зв’язків між ВС і конкретними міжнародними організаціями для отримання допомоги в цьому контексті.

У зустрічі також узяли участь Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич, перший заступник керівника Апарату ВС Расім Бабанли та в. о. начальника відділу міжнародного співробітництва Оксана Гунько.

Фото: supreme.court.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області