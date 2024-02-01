Станіслав Кравченко повідомив представників правозахисних організацій США про проблему гострої нестачі кадрів у судах

Голова ВС зауважив, що загальний показник обсягу надходження на розгляд судів справ і матеріалів у 2023 році збільшився порівняно з 2022 роком та навіть перевищив рівень довоєнного часу.

Джерело фото: supreme.court.gov.ua

Наприкінці минулого року Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Для досягнення цієї стратегічної мети нашій державі необхідно виконати низку вимог, втіливши відповідні реформи.

Наразі триває активна робота в цьому напрямі й одним із найважливіших аргументів, що свідчить про майбутній успіх таких кроків, є те, що правова система України продовжує ефективно функціонувати навіть попри складні умови війни, зазначив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час зустрічі з делегацією зі Сполучених Штатів Америки.

До складу делегації ввійшли президентка правозахисної організації «Центр Роберта Ф. Кеннеді з прав людини» Керрі Кеннеді, колишній помічник Державного секретаря з питань демократії, прав людини та праці США Майкл Познер, старший віцепрезидент із програм і юридичної стратегії у правозахисній організації «Центр Роберта Ф. Кеннеді з прав людини» Вейд МакМаллен, співзасновник і головний виконавчий директор правозахисної організації «Зміцнення прав» («Fortify Rights») Меттью Сміт і юрист з прав людини в Україні у правозахисній організації «Зміцнення прав» («Fortify Rights») В’ячеслав Ліхачов.

«США – наш найнадійніший партнер, який підтримує Україну в її розвитку як сучасної демократичної держави. Я хочу висловити вдячність усьому американському народові за допомогу й таку необхідну нам підтримку в протистоянні військовій агресії рф. Разом ми обов’язково переможемо, адже на нашому боці справедливість», – наголосив Голова ВС.

Станіслав Кравченко поінформував делегацію США про виклики, що постали перед судовою владою України в умовах повномасштабної війни, пов’язані, зокрема, із розглядом кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, а також інших нових категорій справ, що пов’язані з війною.

Також Голова ВС акцентував на проблемі гострої нестачі кадрів у судах та надмірного навантаження на суддів, зауваживши при цьому, що загальний показник обсягу надходження на розгляд судів справ і матеріалів у 2023 році збільшився порівняно з 2022 роком та навіть перевищив рівень довоєнного часу.

Крім того, Станіслав Кравченко наголосив на необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу, адже злочинам, вчиненим вищим військово-політичним керівництвом держави-агресора в Україні, має бути надана належна оцінка з точки зору міжнародного права. При цьому основне навантаження – розгляд кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, вчинених російськими військовими в Україні, яких нині зареєстровано вже понад 120 тисяч, буде покладене на національні суди.

«Ми активно співпрацюємо з Гаазьким трибуналом, вивчаємо міжнародну практику, оскільки для нас надзвичайно важливо, щоб рішення українських судів сприймалися в усьому світі як справедливі, відповідали практиці ЄСПЛ», – додав Голова ВС.

Керрі Кеннеді зауважила, що українські суди стоять на передовій захисту правової держави й незалежності України, виконуючи надважливу роботу в умовах постійних безпекових загроз. Вона запевнила в готовності надавати необхідну судовій системі допомогу та підтримку.

Майкл Познер зазначив, що, з одного боку, Україна стримує російську агресію, а з іншого – продовжує невпинно працювати над адаптацією національної правової системи до європейських цінностей і стандартів. Також він звернув увагу на питання щодо необхідності вдосконалення процедур добору суддів в Україні та запровадження навчальних тренінгів для суддів. Майкл Познер надав відповідну інформацію, яка сприятиме налагодженню зв’язків між ВС і конкретними міжнародними організаціями для отримання допомоги в цьому контексті.

У зустрічі також узяли участь Секретар Великої Палати Верховного Суду Віталій Уркевич, перший заступник керівника Апарату ВС Расім Бабанли та в. о. начальника відділу міжнародного співробітництва Оксана Гунько.

Фото: supreme.court.gov.ua

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