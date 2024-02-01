Кількість процесуальних звернень збільшилася на 35 %: ВП ВС підбила підсумки роботи за 2023 рік

У 2023 році за касаційними скаргами на розгляд Великої Палати ВС було передано 154 справи, що на 15 % більше, ніж у 2022 році.

Фото: supreme.court.gov.ua

Упродовж 2023 року Велика Палата Верховного Суду розглянула 183 (у 2022 році – 198) справи з прийняттям рішення по суті. За результатами розгляду ще 302 (185) процесуальних звернень були прийняті рішення про відмову у прийнятті їх до розгляду Великою Палатою ВС, повернення їх заявникам, повернення справ на розгляд до касаційних судів у складі Верховного Суду, передає офіційний сайт ВС.

Кількість процесуальних звернень до ВП ВС збільшилася на 35 % порівняно з 2022 роком. Загалом у звітному періоді на її розгляд надійшло та було передано 608 процесуальних заяв, скарг і справ, тоді як у 2022 році – 390. Кількість ухвалених рішень щодо процесуальних звернень у справах по всіх юрисдикціях (апеляційних і касаційних скарг, скарг на рішення Вищої ради правосуддя і заяв про перегляд судових рішень за виключними обставинами) сягнула 485 (383 у 2022 році).

Про це поінформував Секретар Великої Палати ВС Віталій Уркевич під час зборів суддів ВП ВС.

За касаційними скаргами на розгляд Великої Палати ВС передано 154 (128) справи. Цей показник є більшим на 15 %, ніж у 2022 році. У 40 % випадків справи передавалися на розгляд ВП ВС у зв’язку з необхідністю відступити від правових висновків касаційних судів, у 20 % – від висновків Великої Палати. Підставою передачі на її розгляд 30 % справ була наявність у них виключної правової проблеми і ще у 10 % справ – порушення правил предметної чи суб’єктної юрисдикції.

86 (60) справ Велика Палата ВС повернула до касаційних судів, з них 72 (43) через відсутність підстав для передачі на розгляд ВП ВС, 11 (12) – через відсутність виключної правової проблеми і ще 3 (2) у зв’язку із тим, що Велика Палата ВС вже викладала висновок щодо застосування відповідної норми права.

Загалом з урахуванням залишків у 2023 році на розгляді Великої Палати в касаційному порядку перебувало 222 (213) справи, а в апеляційному порядку – 173 (177).

Крім того, на розгляді Великої Палати ВС перебувала 61 (52) заява про перегляд судових рішень за виключними обставинами, з них 46 (44) було розглянуто.

Віталій Уркевич також звернув увагу на декілька ухвалених у 2023 році важливих судових рішень, якими Велика Палата:

– визначила порядок отримання компенсації за примусово відчужене (мобілізоване) майно в умовах правового режиму воєнного стану (постанова від 13 вересня 2023 року у справі № 757/64569/16-ц);

– повернула садибу Терещенків у комунальну власність м. Києва та визначила належні способи захисту порушеного права власності територіальної громади (постанова від 12 вересня 2023 року у справі № 910/8413/21);

– виклала правовий висновок щодо співвідношення та застосування строків давності, передбачених різними частинами ст. 49 КК України (постанова від 2 лютого 2023 року у справі № 735/1121/20);

– визначила, що звернення фізичної особи до суду через офіційну електронну адресу суду з процесуальним документом, який підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП), є належним способом звернення до суду (постанова від 13 вересня 2023 року у справі № 204/2321/22);

– визначила, чи поширюються приписи ст. 625 ЦК України на випадки прострочення державою виконання рішення суду, яким підтверджене її грошове зобов’язання з відшкодування шкоди (постанова від 3 жовтня 2023 року у справі № 686/7081/21);

– вирішила питання щодо можливості звільнення відповідача – фізичної особи від сплати судового збору при зверненні з апеляційною чи касаційною скаргою (постанова від 29 листопада 2023 року у справі № 906/308/20).

Окрім цього, Секретар ВП ВС зазначив, що у 2023 році у зв’язку зі звільненням суддів у відставку та завершенням терміну, на який суддю було обрано до складу Великої Палати, її персональний склад оновлено майже на 70 %.

Серед перспективних напрямів роботи на нинішній рік Віталій Уркевич виокремив вирішення питань організації функціонування Великої Палати та її взаємодії з касаційними судами у складі Верховного Суду.

«Роботу Великої Палати в минулому році загалом можна вважати результативною. Пріоритетом у роботі Великої Палати цього року залишаються висока якість і переконливість судових рішень, забезпечення єдності судової практики та гарантування верховенства права», – підсумував Секретар ВП ВС.

Також під час зборів судді ВП ВС обрали суддів-спікерів – Ольгу Ступак і Костянтина Пількова, а також суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх. Ними стали Ольга Булейко, Лев Кишакевич і Микола Мазур.

Фото: supreme.court.gov.ua

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