Кабмин принял постановление о цифровизации сервиса по проставлению апостиля

Изложен в новой редакции Порядок ведения Электронного реестра апостилей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала о проблемах, с которыми сталкиваются из-за отсутствия цифровизации апостиля украинские граждане, в частности, женщины с детьми, выехавшие за границу и трудоустраивающиеся там. Так, справку о несудимости можно получить в электронном виде, но для проставления апостиля нужно ждать почти месяц.

На заседании Кабмина 25 июля внесены изменения в постановление КМУ от 4.11.2015 №890 «Некоторые вопросы обеспечения внедрения электронного сервиса по проставлению апостиля».

В настоящее время текст постановления не опубликован, впрочем, по данным представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука, этими изменениями изложен в новой редакции Порядок ведения Электронного реестра апостилей, определяющий процедуру функционирования Электронного реестра апостилей и наполнение его сведениями о проставлении специальной отметки «Apostille» на официальных документах, составленных на территории Украины, которым в соответствии со статьей 5 Конвенции, отменяется требование легализации иностранных официальных документов, удостоверяются подлинность подписи, в которой в качестве выступало лицо, подписавшее документ и подлинность отпечатка печати или штампа, которым скреплен документ.

Изменениями предусмотрено:

электронное информационное взаимодействие с Единым государственным вебпорталом электронных услуг – то есть Порталом Дія, национальными электронными информационными ресурсами и другими информационно-коммуникационными системами средствами системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита»;

документальное воспроизведение процедуры проставления апостиля;

предоставление сведений о проставленном апостиле с отображением документа или сканированной копии документа (для документа, созданного в бумажной форме), на котором проставлен такой апостиль;

формирование контрольного кода проверки апостиля.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на заседании Кабмина 12 июля согласовано предложение Министерства юстиции по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по государственной регистрации актов гражданского состояния и выдаче документов о государственной регистрации актов гражданского состояния за пределами Украины с проставленным апостилем.

Автор: Наталя Мамченко

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