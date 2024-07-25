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Кабмін ухвалив постанову щодо цифровізації сервісу з проставлення апостиля

16:06, 25 липня 2024
Викладено у новій редакції Порядок ведення Електронного реєстру апостилів.
Кабмін ухвалив постанову щодо цифровізації сервісу з проставлення апостиля
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Раніше «Судово-юридична газета» писала про проблеми, з якими стикаються через відсутність цифровізації апостиля українські громадяни, зокрема, жінки з дітьми, які виїхали за кордон і працевлаштовуються там. Так, довідку про несудимість можна отримати в електронному вигляді, але для проставлення апостилю треба чекати майже місяць.

На засіданні Кабміну 25 липня внесені зміни до постанови КМУ від 4.11.2015 №890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля».

Наразі текст постанови не опублікований, втім, за даними представника Кабміну в парламенті Тараса Мельничука, цими змінами викладено у новій редакції Порядок ведення Електронного реєстру апостилів, що визначає процедуру функціонування Електронного реєстру апостилів та наповнення його відомостями про проставлення спеціальної відмітки «Apostille» на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно до статті 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, засвідчуються справжність підпису, в якій якості виступала особа, що підписала документ та автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.

Змінами передбачено:

  • електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним вебпорталом електронних послуг – тобто, Порталом Дія, національними електронними інформаційними ресурсами та іншими інформаційно-комунікаційними системами засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»;
  • документальне відтворення процедури проставлення апостиля;
  • надання відомостей про проставлений апостиль з відображенням документа чи сканованої копії документа (для документа, створеного в паперовій формі), на якому проставлено такий апостиль;
  • формування контрольного коду перевірки апостиля.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що на засіданні Кабміну 12 липня погоджено пропозицію Міністерства юстиції стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів про державну реєстрацію актів цивільного стану за межами України з проставленим апостилем.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмін ухвалив постанову щодо цифровізації сервісу з проставлення апостиля

Викладено у новій редакції Порядок ведення Електронного реєстру апостилів.

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