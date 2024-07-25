Як додати електронне посвідчення ветерана у застосунку «Дія»: інструкція

Документ можна використовувати для отримання соціальних послуг як альтернативу паперовому посвідченню.

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У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли, як додати електронне посвідчення ветерана у застосунку «Дія».

Цей документ доступний для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України.

Його можна використовувати для отримання соціальних послуг як альтернативу паперовому посвідченню.

Щоб додати електронне посвідчення ветерана, необхідно виконати такі дії:

Натиснути у застосунку «Додати документ». Вибрати «Посвідчення ветерана» та надати згоду на отримання даних з інших реєстрів. Натиснути «Додати» й очікувати, коли документ з’явиться. Це займе лише декілька хвилин.

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