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Как добавить электронное удостоверение ветерана в приложение «Дія»: инструкция

22:54, 25 июля 2024
Документ можно использовать для получения социальных услуг в качестве альтернативы бумажному удостоверению.
Как добавить электронное удостоверение ветерана в приложение «Дія»: инструкция
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В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как добавить электронное удостоверение ветерана в приложение «Дія».

Этот документ доступен для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны, участников войны, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей погибших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины.

Его можно использовать для получения социальных услуг в качестве альтернативы бумажному удостоверению.

Чтобы добавить электронное удостоверение ветерана, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Щелкните в приложении «Добавить документ».
  2. Выбрать «Удостоверение ветерана» и дать согласие на получение данных из других реестров.
  3. Нажать «Добавить» и ожидать, когда документ появится. Это займет всего несколько минут.

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