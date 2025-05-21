Получение средств по кредитному договору третьим лицом не свидетельствует о его незаключении – Верховный Суд

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения или неподписания указанного договора.

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Кредитный договор, заключенный в электронной форме через информационно-телекоммуникационную систему кредитодателя с использованием электронной подписи одноразовым идентификатором, является действительным и равнозначным договору в письменной форме.

Для подтверждения заключения такого договора достаточно доказательств прохождения заемщиком процедуры идентификации (предоставления паспортных данных, ИНН, телефона, email) и подписания договора путем ввода одноразового идентификатора. На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 31 января 2024 года по делу №671/1832/20.

Обстоятельства дела

В декабре 2020 года мужчина обратился в суд с иском к ООО «ФК «Инвест Финанс», в котором просил признать недействительным кредитный договор, утверждая, что договор с ответчиком он не заключал, других лиц на заключение спорного договора не уполномочивал, следовательно, спорный договор был заключен без его волеизъявления.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска. Судебные решения мотивированы тем, что оспариваемая сделка была заключена в электронном виде и подписана истцом с помощью электронного подписи одноразовым идентификатором.

Кроме того, без получения письма на адрес электронной почты и СМС-сообщения, а также без входа на веб-сайт компании с использованием логина и пароля личного кабинета кредитный договор между истцом и ответчиком не мог быть заключен.

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения и/или неподписания указанного договора.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, исходя из следующего.

Заключение кредитного договора в электронной форме регулируется Законом Украины «Об электронной коммерции». Такой договор заключается путем акцепта оферты через информационно-телекоммуникационную систему с применением электронной подписи, в частности одноразового идентификатора. Электронный договор, подписанный в предусмотренном законом порядке, приравнивается к письменному.

Лицо, заключающее электронный договор, должно быть идентифицировано с помощью личных данных (паспорт, ИНН, телефон, банковская карта и т.д.).

Согласно законодательству, факт входа пользователя в личный кабинет, подача заявки, акцепт условий и подтверждение через одноразовый идентификатор свидетельствуют о волеизъявлении на заключение договора.

В данном деле суды установили, что кредитный договор был заключен с соблюдением требований законодательства, несмотря на возражения истца. Идентификация была проведена должным образом, а электронный договор имеет юридическую силу. Получение средств третьим лицом не свидетельствует о незаключении договора, а относится к его исполнению.

Автор: Наталя Мамченко

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