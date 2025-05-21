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В Николаевской области женщина принесла соседям боеприпас, который сдетонировал — погиб трехлетний мальчик

17:47, 21 мая 2025
41-летняя женщина в состоянии опьянения пришла к соседям с боеприпасом, который взорвался во дворе, приведя к гибели ребенка и ее собственной смерти.
В Николаевской области женщина принесла соседям боеприпас, который сдетонировал — погиб трехлетний мальчик
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В Николаевской области женщина принесла во двор соседей взрывчатку, которая сдетонировала. В результате взрыва погиб трехлетний мальчик. Об этом сообщает региональная полиция.

Так, вечером 20 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве на территории частного домовладения в селе Комиссаровка Березанской общины. 31-летняя заявительница сообщила, что в результате взрыва погиб ее малолетний сын и была травмирована соседка.

Правоохранители установили, что 41-летняя злоумышленница, находясь в состоянии опьянения, пришла к соседям и просила отвезти ее в магазин. Получив отказ, она вернулась домой, но вскоре снова пришла к семье — уже с боеприпасом, который сдетонировал во дворе.

В результате взрыва погиб трехлетний сын хозяев, а позже от полученных травм умерла и сама женщина.

На месте происшествия полицейские изъяли фрагменты от гранаты Ф-1.

По месту жительства погибшей был проведен неотложный обыск, в ходе которого изъяли более 100 патронов различного калибра к автоматическому оружию. Боеприпасы направлены на экспертное исследование.

Следователи полиции под процессуальным руководством Николаевской окружной прокуратуры начали досудебные расследования по п. 2, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») и ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами»).

Продолжается досудебное расследование и устанавливаются пути поступления боеприпасов.

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оружие Николаев боеприпасы

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