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Киев призывает ЕС не ждать США и предлагает план ужесточения санкций против России

14:11, 21 мая 2025
Украина готовит новые инициативы по санкциям против России: введение вторичных санкций, арест активов и усиление давления на покупателей российской нефти.
Киев призывает ЕС не ждать США и предлагает план ужесточения санкций против России
Источник фото: ОП / REUTERS
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На следующей неделе Украина обратится к ЕС с призывом к новым решительным действиям по изоляции Москвы. Среди предложений — арест российских активов, введение вторичных санкций против покупателей российской нефти и активизация самостоятельной санкционной политики ЕС с учетом пассивной позиции США. Об этом пишет Reuters.

В Белой книге, которую Киев представит ЕС, содержатся 40 страниц рекомендаций: ускорение изъятия активов, санкции против иностранных компаний, помогающих России, и введение вторичных санкций против стран-покупателей российской нефти. Такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, таким как Индия и Китай, стали бы важным шагом, который Европа до сих пор не решалась сделать.

В Белой книге также ЕС призывают рассмотреть возможность использования принципа большинства при принятии решений о санкциях, чтобы избежать блокировки отдельных стран-членов мер, которые в противном случае требуют единогласия.

Как пишет Reuters, эта инициатива появилась после разговора с Путиным в понедельник. Трамп решил не вводить новых санкций против России, разрушив надежды европейских лидеров и Киева, которые в течение недель лоббировали его за усиление давления на Москву. После разговора с Путиным Трамп пообщался с украинскими и европейскими лидерами и сказал им, что не хочет вводить санкции сейчас и что ему нужно время на переговоры, сообщило агентству Reuters осведомленное источник.

Reuters указывает, что ЕС не может полностью заменить влияние Соединенных Штатов в осуществлении экономического давления на Россию. Значительная часть эффективности американских санкций обусловлена доминированием доллара в мировой торговле, с которым евро не может соперничать.

Тем не менее, ослабление санкций США против России не стимулировало бы значительного возвращения иностранных инвесторов и капиталовложений, если Европа останется твердой, заявил Крейг Кеннеди, эксперт по российской энергетике из Центра Дэвиса при Гарварде.

«У Европы в руках гораздо больше козырей, чем вы думаете», – отметил он.

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США ЕС Украина война

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