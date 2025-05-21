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Київ закликає ЄС не чекати на США та пропонує план жорсткіших санкцій проти Росії

14:11, 21 травня 2025
Україна готує нові ініціативи щодо санкцій проти Росії: запровадження вторинних санкцій, арешт активів та посилення тиску на покупців російської нафти.
Київ закликає ЄС не чекати на США та пропонує план жорсткіших санкцій проти Росії
Джерело фото: ОП / REUTERS
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Наступного тижня Україна звернеться до ЄС із закликом до нових радикальних дій для ізоляції Москви. Серед пропозицій — арешт російських активів, запровадження вторинних санкцій проти покупців російської нафти та активізація самостійної санкційної політики ЄС з урахуванням пасивної позиції США. Про це пише Reuters.

У Білій книзі, яку Київ представить ЄС, містяться 40 сторінок рекомендацій: скоріше вилучення активів, санкції проти іноземних компаній, що допомагають Росії, та запровадження вторинних санкцій проти стран-покупців російської нафти. Такі вторинні санкції,що можуть вдарити по великих покупцях, таких як Індія та Китай, стали б важливим кроком, який Європа досі неохоче робить.

У Білій книзі також ЄС закликають розглянути можливість використання принципу більшості у прийнятті рішень щодо санкцій, щоб запобігти блокуванню окремими державами-членами заходів, які в іншому випадку вимагають одностайності.

Як пише Reuters, ця ініціатива з’явилася після розмови з Путіним у понеділок. Трамп вирішив не запроваджувати нових санкцій проти Росії, зруйнувавши надії європейських лідерів та Києва, які тижнями лобіювали його щодо посилення тиску на Москву. Після розмови з Путіним Трамп поговорив з українськими та європейськими лідерами та сказав їм, що не хоче запроваджувати санкції зараз і що йому потрібно дати час для переговорів, повідомило агентству Reuters джерело, знайоме з розмовою.

Reuters вказує, що ЄС не може повністю замінити вплив Сполучених Штатів у здійсненні економічного тиску на Росію. Значна частина впливу санкцій США зумовлена ​​домінуванням долара у світовій торгівлі, з яким євро не може зрівнятися.

Однак, послаблення санкцій США проти Росії не стимулювало б значного повернення іноземних інвесторів та інвестицій, якщо Європа буде непохитною, сказав Крейг Кеннеді, експерт з питань російської енергетики з Центру Девіса при Гарварді.

«У Європи в руках набагато більше карт, ніж ви думаєте», – сказав він.

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США ЄС Україна війна

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