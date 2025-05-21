Практика судов
  1. В мире

Фальшивое доказательство по делу о травме в цветочном магазине — суд в Британии наказал супругов за подлог

16:53, 21 мая 2025
Супруги предоставили сфальсифицированный счет по делу о травме в цветочном магазине, пытаясь получить компенсацию.
Фальшивое доказательство по делу о травме в цветочном магазине — суд в Британии наказал супругов за подлог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании супружеская пара предстала перед судом за попытку использовать поддельный документ в деле о компенсации ущерба после якобы полученной травмы. Суд признал их виновными в неуважении к суду, но приговорил условно, не отправляя в тюрьму. Об этом сообщает Law Gazette.

Суд подтвердил, что супруги намеренно предоставили фальшивый счет-фактуру в поддержку иска Гейл Хэмблетт против поставщика цветов. Она утверждала, что поскользнулась на мокром полу в цветочном магазине в Ливерпуле еще в 2018 году, упала и получила травму. В иске она требовала компенсацию за ущерб.

Однако еще в 2023 году суд отклонил этот иск, признав его принципиально недобросовестным. Судья пришел к выводу, что на самом деле женщина просто споткнулась, неся большую коробку с цветами, а не поскользнулась. Она не заметила ведро с цветами и ударилась о него.

После этого страховая компания Royal & Sun Alliance подала в суд отдельное обвинение — за подделку доказательств. Речь шла о счете, якобы выданном поставщиком в качестве компенсации за испорченные цветы. На деле это был измененный документ 2017 года, и настоящего счета в деле не существовало.

Суд также выяснил, что адвокаты Гейл работали по схеме «оплата только в случае выигрыша», но за день до заседания хотели отказаться от дела из-за новых обстоятельств. Сама Гейл жаловалась в суде, что адвокаты ее подвели, и обвинила их в халатности.

Судья подчеркнул: оба дали ложные показания, а поддельный документ был создан ими самими или с чьей-то помощью. Несмотря на некачественную фальсификацию, документ повлиял на суд и юристов.

«Преднамеренное представление ложного документа в деле — это серьезное вмешательство в правосудие», — отметил судья.

Тем не менее, с учетом обстоятельств, суд решил не отправлять супругов за решетку. Каждому из обвиняемых назначили четыре месяца лишения свободы условно с отсрочкой на год — с учетом смягчающих факторов и возможных серьезных последствий для семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.

Конкурс в административные апелляции – о чем 20 мая кандидаты на должности судей рассказали ВККС

Три кандидата прошли собеседования удачно, хоть и не до конца, а одна судья прекратила участие в конкурсе.

Правительство в дорожной карте запланировало расширение круга декларантов

Также планируется изменить законодательство для минимизации рисков при декларировании наличных средств вне банковской системы.

Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения

В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.

Получение средств по кредитному договору третьим лицом не свидетельствует о его незаключении – Верховный Суд

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения или неподписания указанного договора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин