Фальшивое доказательство по делу о травме в цветочном магазине — суд в Британии наказал супругов за подлог

Супруги предоставили сфальсифицированный счет по делу о травме в цветочном магазине, пытаясь получить компенсацию.

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В Великобритании супружеская пара предстала перед судом за попытку использовать поддельный документ в деле о компенсации ущерба после якобы полученной травмы. Суд признал их виновными в неуважении к суду, но приговорил условно, не отправляя в тюрьму. Об этом сообщает Law Gazette.

Суд подтвердил, что супруги намеренно предоставили фальшивый счет-фактуру в поддержку иска Гейл Хэмблетт против поставщика цветов. Она утверждала, что поскользнулась на мокром полу в цветочном магазине в Ливерпуле еще в 2018 году, упала и получила травму. В иске она требовала компенсацию за ущерб.

Однако еще в 2023 году суд отклонил этот иск, признав его принципиально недобросовестным. Судья пришел к выводу, что на самом деле женщина просто споткнулась, неся большую коробку с цветами, а не поскользнулась. Она не заметила ведро с цветами и ударилась о него.

После этого страховая компания Royal & Sun Alliance подала в суд отдельное обвинение — за подделку доказательств. Речь шла о счете, якобы выданном поставщиком в качестве компенсации за испорченные цветы. На деле это был измененный документ 2017 года, и настоящего счета в деле не существовало.

Суд также выяснил, что адвокаты Гейл работали по схеме «оплата только в случае выигрыша», но за день до заседания хотели отказаться от дела из-за новых обстоятельств. Сама Гейл жаловалась в суде, что адвокаты ее подвели, и обвинила их в халатности.

Судья подчеркнул: оба дали ложные показания, а поддельный документ был создан ими самими или с чьей-то помощью. Несмотря на некачественную фальсификацию, документ повлиял на суд и юристов.

«Преднамеренное представление ложного документа в деле — это серьезное вмешательство в правосудие», — отметил судья.

Тем не менее, с учетом обстоятельств, суд решил не отправлять супругов за решетку. Каждому из обвиняемых назначили четыре месяца лишения свободы условно с отсрочкой на год — с учетом смягчающих факторов и возможных серьезных последствий для семьи.

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