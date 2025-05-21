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На Черкасчине 12-летняя девочка на квадроцикле наехала на своего пассажира — судить будут мать

20:47, 21 мая 2025
Девочка наехала на него после падения.
На Черкасчине 12-летняя девочка на квадроцикле наехала на своего пассажира — судить будут мать
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В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт против жительницы села Боровица, которая позволила своей 12-летней дочери управлять квадроциклом, что привело к травмированию другого ребенка. Об этом сообщили в Черкасской окружной прокуратуре. Женщину обвиняют по ст. 287 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что в течение октября–ноября прошлого года 46-летняя мать предоставляла доступ к квадроциклу своей малолетней дочери, которая не имела и не могла иметь водительских прав. В начале ноября девочка поехала на квадроцикле в школу, а после занятий взяла на него 11-летнего пассажира.

Во время движения по селу Чернявка девочка попыталась избежать наезда на препятствие и затормозила, из-за чего пассажир упал и получил травму — колесо квадроцикла наехало ему на ногу. Мальчик был госпитализирован, у него диагностированы телесные повреждения средней тяжести.

Теперь мать, которая допустила свою малолетнюю дочь к управлению квадроциклом, будет ждать суда.

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суд прокуратура Черкассы

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