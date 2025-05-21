На Черкащині 12-річна дівчинка на квадроциклі наїхала ним на свого пасажира — судитимуть мати

Дівчинка наїхала на нього після падіння.

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У Черкаській області до суду скеровано обвинувальний акт проти жительки села Боровиця, яка дозволила своїй 12-річній доньці керувати квадроциклом, що призвело до травмування іншої дитини. Про це повідомили в Черкаській окружній прокуратурі. Жінку обвинувачують за ст. 287 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у Черкаській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що протягом жовтня-листопада минулого року 46-річна мати надавала доступ до квадроциклу своїй малолітній доньці, яка не мала й не могла мати водійських прав. На початку листопада дівчинка поїхала на квадроциклі до школи, а після занять взяла на нього 11-річного пасажира.

Під час руху в селі Чорнявка дівчинка намагалася уникнути наїзду на перешкоду та загальмувала, через що пасажир впав і отримав травму — колесо квадроциклу наїхало йому на ногу. Хлопчик був госпіталізований, йому діагностували тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Тепер матір, яка допустила до керування квадроциклом свою малолітню доньку, чекатиме суд.

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