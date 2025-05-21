Україна вітає рішення ЄС щодо зняття економічних санкцій проти Сирії — МЗС

У МЗС заявили, Україна підтверджує налаштованість на розвиток двосторонньої співпраці з Сирією на ключових напрямах взаємодії.

Фото: unian.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Євросоюз 20 травня ухвалив рішення про зняття економічних санкцій із Сирії.

У МЗС України заявили, що країна вітає політичне рішення Європейського Союзу щодо зняття економічних санкцій проти Сирії, запроваджених 14 років тому.

«Цей своєчасний крок відкриє додаткові нові можливості для сирійського народу у процесі побудови нової, мирної та процвітаючої Сирії, в якій забезпечуються права людини, гідні умови життя та фундаментальні свободи для всіх», - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, Україна підтверджує налаштованість на розвиток двосторонньої співпраці з Сирією на ключових напрямах взаємодії.

«Готові продовжити підтримку сирійського народу на шляху відновлення нормального життя в країні, зокрема зміцнення продовольчої безпеки країни завдяки гуманітарній ініціативі Президента України Володимира Зеленського «Зерно з України» та спеціальній програмі «Продовольство з України», - додали у заяві.

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