Украина приветствует решение ЕС об отмене экономических санкций против Сирии — МИД

В МИД заявили, что Украина подтверждает настроенность на развитие двустороннего сотрудничества с Сирией по ключевым направлениям взаимодействия.

Фото: unian.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Европейский Союз 20 мая принял решение об отмене экономических санкций против Сирии.

В МИД Украины заявили, что страна приветствует политическое решение Европейского Союза об отмене экономических санкций против Сирии, введенных 14 лет назад.

«Этот своевременный шаг откроет дополнительные новые возможности для сирийского народа в процессе построения новой, мирной и процветающей Сирии, в которой обеспечиваются права человека, достойные условия жизни и фундаментальные свободы для всех», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина подтверждает настроенность на развитие двустороннего сотрудничества с Сирией по ключевым направлениям взаимодействия.

«Готовы продолжить поддержку сирийского народа на пути восстановления нормальной жизни в стране, в частности укрепления продовольственной безопасности страны благодаря гуманитарной инициативе Президента Украины Владимира Зеленского «Зерно из Украины» и специальной программе «Продовольствие из Украины», — добавили в заявлении.

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