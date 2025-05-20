Евросоюз принял решение снять санкции с Сирии, — Кая Каллас

По словам главы внешней политики ЕС, это шаг для того, чтобы помочь сирийцам в восстановлении новой, инклюзивной и мирной страны.

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Евросоюз 20 мая принял решение о снятии экономических санкций с Сирии. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Сегодня мы приняли решение об отмене наших экономических санкций против Сирии.

Мы хотим помочь сирийскому народу построить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — отметила Каллас в соцсети X.

Она подчеркнула, что Европейский союз на протяжении последних 14 лет поддерживал сирийцев и будет продолжать это делать и впредь.

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