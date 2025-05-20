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Євросоюз ухвалив рішення зняти санкції з Сирії, — Кая Каллас

20:41, 20 травня 2025
За словами очільниці зовнішньої політики ЄС, це крок для того, щоб допомогти сирійцям у відбудові нової, інклюзивної та мирної країни.
Євросоюз ухвалив рішення зняти санкції з Сирії, — Кая Каллас
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Євросоюз 20 травня ухвалив рішення про зняття економічних санкцій із Сирії. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

«Сьогодні ми ухвалили рішення про скасування наших економічних санкцій проти Сирії.

Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію», — зазначила Каллас в соцмережі Х.

Вона наголосила, що Європейський Союз завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років і продовжуватиме це робити надалі.

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Сирія ЄС санкції Євросоюз

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