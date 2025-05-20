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Верховний суд Ізраїлю визнав домашнє насильство підставою для надання дозволу на проживання

20:29, 20 травня 2025
Жінка з Західного берега отримала право жити в Ізраїлі через насильство після смерті її чоловіка-резидента.
Верховний суд Ізраїлю визнав домашнє насильство підставою для надання дозволу на проживання
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Верховний суд Ізраїлю задовольнив апеляцію жінки з Західного берега (Юдеї та Самарії), яка пережила роки домашнього насильства, та ухвалив рішення надати їй дозвіл на проживання в Ізраїлі з гуманітарних міркувань. Її чоловік, який мав статус постійного мешканця Ізраїлю, помер у 2019 році. Про це повідомляє Law Library of Congress.

Історія справи

Жінка вийшла заміж у 2001 році та відтоді постійно проживала в Єрусалимі. У подружжя народилися двоє дітей — у 2004 та 2005 роках — які мають статус ізраїльських резидентів. За словами жінки, протягом усього шлюбу вона страждала від домашнього насильства та нехтування з боку чоловіка, який був наркозалежним і мав зв’язки з криміналом.

Попри тривале спільне проживання, чоловік майже не вживав жодних дій для врегулювання її статусу в Ізраїлі. Лише в 2013 році подружжя подало спільну заяву про возз’єднання сім’ї, однак її було відхилено з міркувань безпеки.

Після смерті чоловіка у 2019 році жінка подала запит на отримання дозволу на проживання в Ізраїлі з гуманітарних причин. Однак окружний суд у Єрусалимі відмовив їй. Цю відмову оскаржили у Верховному суді.

Що говорить закон

Відповідно до чинного ізраїльського законодавства, мешканцям Західного берега заборонено отримувати громадянство або посвідку на проживання в Ізраїлі. Проте міністр внутрішніх справ може робити винятки у випадках, коли є особливі гуманітарні обставини, на підставі рекомендації спеціальної комісії. Серед таких обставин — випадки домашнього насильства чи жорстокого поводження з боку чоловіка або батьків.

Закон також прямо зазначає, що сам по собі факт шлюбу з ізраїльським резидентом або наявність спільних дітей не є достатньою підставою для отримання статусу.

Рішення суду

Суддя Дафна Барак-Ерез зазначила, що жінка мала б отримати статус резидентки саме через гуманітарні обставини — вона була жертвою насильства, що унеможливлювало вирішення питання її статусу протягом життя чоловіка.

«Вона скористалась першою можливістю оформити своє перебування в Ізраїлі лише після смерті чоловіка, проживши тут понад 20 років і виховуючи двох дітей-резидентів», — пояснила суддя.

Вона також відхилила доводи, що жінка не довела факту насильства. Суд врахував як її послідовні свідчення, так і звіти соціальних служб Єрусалима, які фіксували випадки домашнього насильства. Один із таких запитів у 2018 році навіть призвів до термінової госпіталізації чоловіка, яка тривала аж до його смерті.

У підсумку Верховний суд задовольнив апеляцію. За відсутності загроз національній безпеці жінка отримає дозвіл на проживання в Ізраїлі відповідно до статті 7(a)(2) закону — за рішенням військового командування регіону.

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суд Верховний Суд Ізраїль

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