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Верховный суд Израиля признал домашнее насилие основанием для предоставления разрешения на проживание

20:29, 20 мая 2025
Женщина с Западного берега получила право жить в Израиле из-за насилия после смерти мужа-резидента.
Верховный суд Израиля признал домашнее насилие основанием для предоставления разрешения на проживание
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Верховный суд Израиля удовлетворил апелляцию женщины с Западного берега (Иудеи и Самарии), которая пережила многолетнее домашнее насилие, и постановил предоставить ей разрешение на проживание в Израиле по гуманитарным соображениям. Её муж, имевший статус постоянного жителя Израиля, умер в 2019 году. Об этом сообщает Law Library of Congress.

История дела

Женщина вышла замуж в 2001 году и с тех пор постоянно проживала в Иерусалиме. В семье родились двое детей — в 2004 и 2005 годах — оба являются израильскими резидентами. По словам женщины, в течение всего брака она страдала от насилия и пренебрежения со стороны мужа, который был наркозависимым и имел связи с криминальными кругами.

Несмотря на долгие годы совместной жизни, муж почти не предпринимал попыток для урегулирования её правового статуса в Израиле. Лишь однажды, в 2013 году, супруги подали совместное заявление на воссоединение семьи, но его отклонили по соображениям безопасности.

После смерти мужа в 2019 году женщина обратилась с просьбой предоставить ей разрешение на проживание в Израиле по гуманитарным причинам. Однако Окружной суд Иерусалима отклонил её запрос. Это решение было обжаловано в Верховном суде.

Что говорит закон

Согласно действующему законодательству Израиля, жителям Западного берега запрещено получать гражданство или вид на жительство в Израиле. Однако министр внутренних дел может делать исключения в случаях особых гуманитарных обстоятельств — на основании рекомендации специальной комиссии. Среди таких обстоятельств — случаи домашнего насилия или жестокого обращения со стороны супруга или родителей.

Закон также чётко указывает, что сам по себе факт брака с израильским резидентом или наличие общих детей не считается достаточным основанием для предоставления статуса.

Решение суда

Судья Дафна Барак-Эрез отметила, что женщина должна была получить статус резидентки именно по гуманитарным причинам — как жертва насилия, которая не могла урегулировать свой статус при жизни мужа.

«Она воспользовалась первой возможностью оформить своё пребывание в Израиле только после смерти мужа, прожив здесь более 20 лет и воспитывая двоих детей-резидентов», — пояснила судья.

Она также отклонила аргументы о том, что женщина не доказала факт насилия. Суд учёл её последовательные показания и отчёты социальных служб Иерусалима, в которых фиксировались случаи домашнего насилия. Один из таких запросов в 2018 году даже привёл к срочной госпитализации мужа, которая продолжалась вплоть до его смерти.

В результате Верховный суд удовлетворил апелляцию. При отсутствии угрозы национальной безопасности женщина получит разрешение на проживание в Израиле согласно статье 7(a)(2) закона — по решению военного командования региона.

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