Фальшивий доказ у справі про травму в квітковому магазині — суд у Британії покарав подружжя за підробку

Подружжя надало сфальсифікований рахунок у справі про травму в квітковому магазині, намагаючись отримати компенсацію.

Фото: unsplash

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У Великій Британії подружжя постало перед судом через спробу використати підроблений документ у справі про відшкодування збитків після нібито отриманої травми. Суд визнав їх винними у зневазі до суду, але засудив умовно, не відправляючи до в’язниці. Про це повідомляє Law Gazette.

Суд підтвердив, що подружжя навмисно надало фальшивий рахунок-фактуру, щоб підтвердити позов Гейл Гемблетт до постачальника квітів. Вона стверджувала, що послизнулася на мокрій підлозі у квітковому магазині в Ліверпулі ще у 2018 році, впала й травмувалася. У позові вона вимагала компенсацію за збитки.

Але ще у 2023 році суд відхилив цю справу, визнавши її фундаментально нечесною. Суддя дійшов висновку, що насправді жінка просто перечепилася, несучи велику коробку з квітами, а не послизнулася. Вона не бачила відро з квітами й спіткнулася.

Після цього страхова компанія Royal & Sun Alliance звернулася до суду вже з окремим звинуваченням — за фальсифікацію доказів. Мова йшла про рахунок, нібито виданий постачальником квітів як компенсація за зіпсовану продукцію. Насправді це був змінений документ з 2017 року, і справжнього рахунку у справі не існувало.

Суд також з’ясував, що юристи Гейл працювали за схемою «оплата тільки у разі виграшу», але за день до засідання хотіли відмовитися від справи через нові факти. Жінка ж скаржилась у суді, що адвокати її підвели, і звинувачувала їх у неуважності.

Суддя підкреслив: обоє надали неправдиві свідчення, а підроблений документ створили самі або за допомогою когось іншого. Попри неякісну фальсифікацію, вона мала вплив на суд і адвокатів.

«Навмисне подання неправдивого документа у справі — це серйозне втручання в правосуддя», — зазначив суддя.

Однак, зважаючи на обставини, суд вирішив не відправляти подружжя за ґрати. Кожному з обвинувачених було призначено чотири місяці ув’язнення умовно, з відтермінуванням на рік — з огляду на пом’якшуючі обставини та можливі серйозні наслідки для родини.

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