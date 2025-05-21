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На Миколаївщині жінка принесла сусідам боєприпас, який здетонував — загинув трирічний хлопчик

17:47, 21 травня 2025
41-річна жінка в стані сп’яніння прийшла до сусідів із боєприпасом, який вибухнув у дворі, спричинивши загибель дитини та її власну смерть.
На Миколаївщині жінка принесла сусідам боєприпас, який здетонував — загинув трирічний хлопчик
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На Миколаївщині жінка принесла на подвір’я сусідів вибухівку, яка здетонувала. Внаслідок вибуху загинув трирічний хлопчик. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців ввечері 20 травня надійшло повідомлення про вибух на території приватного будинку у с. Комісарівка Березанської громади. 31-річна заявниця повідомила, що внаслідок вибуху загинув її малолітній син та травмувалась сусідка.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річна зловмисниця, перебуваючи в стані сп’яніння, прийшла до сусідів і просила, щоб ті відвезли її до крамниці. Отримавши відмову, вона пішла додому. Однак згодом повернулась до родини вже з боєприпасом, який здетонував у подвір’ї.

Внаслідок вибуху загинув трирічний хлопчик – син господарів, згодом від отриманих травм померла і сама жінка.

На місці події поліцейські вилучили уламки від гранати Ф1.

Поліцейські за місцем мешкання загиблої провели невідкладний обшук в результаті вилучили понад 100 набоїв різного калібру до автоматичної зброї, які направили на експертне дослідження.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Миколаївської окружної прокуратури розпочали досудові розслідування за п. 2, 5 ч. 2. ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України  «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» .

Триває досудове розслідування та встановлюються шляхи надходження боєприпасів.

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зброя Миколаїв боєприпаси

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