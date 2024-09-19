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Во Львове суд наказал военного, который за взятку обещал устроить мобилизованного в тыловую часть

20:14, 19 сентября 2024
За свои услуги военный получил 114 тысяч гривен.
Во Львове суд наказал военного, который за взятку обещал устроить мобилизованного в тыловую часть
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Во Львове осудили военного, который получил взятку за устройство мобилизованного в тыловую часть. Приговор по делу №463/8202/24 вынес Лычаковский районный суд Львова.

Указывается, что стрелок Военной службы правопорядка одной из частей получил 114 тысяч гривен взятки от мобилизованной за обещание устроить ее на службу в тыловую часть. За совершенное суд назначил военному штраф.

В материалах дела отмечается, что стрелок группы охраны и патрульно-постовой службы Военной службы правопорядка одной из воинских частей, за взятку обещал устроить мобилизованного мужчину на службу в тыловую часть, которая дислоцируется на территории Ровенской или Львовской областей, чтобы он не принимал непосредственное участие в боевых действиях.

За свои услуги военный получил 114 тысяч гривен. После получения денег в апреле 2024 года он был задержан.

В отношении военного возбудили уголовное дело по ч.2 ст.369-2 УК (злоупотребление влиянием). Из материалов дела известно, что обвиняемый заключил соглашение о признании виновности прокурора.

Суд исследовал все доказательства и назначил мужчине наказание – 114 тысяч гривен штрафа, также у него конфискуют 114 тысяч гривен взятки в доход государства. Приговор еще можно оспорить.

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