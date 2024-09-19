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У Львові суд покарав військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого в тилову частину

20:14, 19 вересня 2024
За свої послуги військовий отримав 114 тисяч гривень.
У Львові суд покарав військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого в тилову частину
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У Львові засудили військового, який отримав хабар за влаштування мобілізованого в тилову частину. Вирок у справі №463/8202/24 виніс Личаківський районний суд міста Львова.

Вказується, що стрілець Військової служби правопорядку однієї з частин отримав 114 тисяч гривень хабара від мобілізованого за обіцянку влаштувати його на службу в тилову частину. За вчинене суд призначив військовому штраф.

У матеріалах справи зазначається, що стрілець групи охорони та патрульно-постової служби Військової служби правопорядку однієї з військових частин, за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого чоловіка на службу у тилову частину, яка дислокується на території Рівненської чи Львівської областей, щоб він не брав безпосередню участь у бойових діях.

За свої послуги військовий отримав 114 тисяч гривень. Після отримання грошей у квітні 2024 року його затримали.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). З матеріалів справи відомо, що обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості із прокурором.

Суд дослідив усі докази та призначив чоловіку покарання – 114 тисяч гривень штрафу, також у нього конфіскують 114 тисяч гривень хабара у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.

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