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В Ужгороді мобілізували учасників мистецького проєкту МУР перед виставою — у ТЦК прокоментували інцидент

13:28, 19 вересня 2024
У ТЦК вказали, що у громадян не було права на відстрочку від призову за мобілізацією.
В Ужгороді мобілізували учасників мистецького проєкту МУР перед виставою — у ТЦК прокоментували інцидент
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В Ужгороді співробітники ТЦК та СП мобілізували учасників технічного складу проекту Мистецького українського руху напередодні концерту, який відбувся 18 вересня.

«ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі системи звуку під’єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру — ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання», — повідомили на сторінці МУР в Instagram.

Представники проекту також повідомили, що частина їхньої команди, яку мобілізували, вже прийняли присягу. Попри це, виставу в Ужгороді все ж вдалося провести, але із затримкою.

«Всупереч тому, що ми були без технічної команди, які з честю прийняли присягу – ми своїми силами змогли побудувати все, хоч і з затримкою майже у дві години. Просимо вибачення перед глядачами. Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує, проти кого ми боремося і чому», – зазначили артисти.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП заявили, що інформація, яку поширив колектив, не відповідає дійсності. Про це повідомляє hromadske.

Там зазначили, що це сталося ще за день до концерту, 17 вересня, в іншому населеному пункті, а права на відстрочку від призову за мобілізацією у громадян не було.

Військові також зазначили, що представники ТЦК та СП діяли «в межах своїх повноважень та чинного законодавства».

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