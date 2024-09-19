В Ужгороде мобилизовали участников художественного проекта МУР перед спектаклем —в ТЦК прокомментировали инцидент

В ТЦК указали, что у граждан не было права на отсрочку от призыва по мобилизации.

В Ужгороде сотрудники ТЦК и СП мобилизовали участников технического состава проекта Художественного украинского движения в канун концерта, который состоялся 18 сентября.

«ТЦК мобилизовали весь технический состав команды. Перед представлением в Ужгороде сейчас. Актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели системы звука подсоединяем к местной системе, что делать дальше по туру – мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос», - сообщили на странице МУР в Instagram.

Представители проекта также сообщили, что часть мобилизованной их команды уже приняли присягу. Несмотря на это, спектакль в Ужгороде все же удалось провести, но с задержкой.

«Вопреки тому, что мы были без технической команды, с честью принявшие присягу – мы своими силами смогли построить все, хоть и с задержкой почти в два часа. Просим прощения перед зрителями. Спектакль состоялся. Спектакль, напоминающий, против кого мы боремся и почему», – отметили артисты.

В Закарпатском областном ТЦК и СП заявили, что информация, распространенная коллективом, не соответствует действительности. Об этом сообщает hromadske.

Там отметили, что это произошло еще за день до концерта, 17 сентября, в другом населенном пункте, а права на отсрочку от призыва по мобилизации у граждан не было.

Военные также отметили, что представители ТЦК и СП действовали «в пределах своих полномочий и действующего законодательства».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий