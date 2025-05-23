В Ровенской области суд отказал мужчине в выселении бывшей жены из дома, где она проживает уже 30 лет

Суд учел, что женщина проживала в доме с 1992 года и не имеет другого жилья, поэтому выселение сочли непропорциональным и незаконным.

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Ровенский апелляционный суд отказал истцу в выселении ответчицы из принадлежащего ему на праве собственности дома.

Поскольку длительное проживание лица в жилье, независимо от его правового режима, является достаточным основанием для того, чтобы считать соответствующее жилье принадлежащим такому лицу в понимании ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а потому последующее выселение ее из соответствующего жилья является неоправданным вмешательством в частную сферу лица, нарушением прав на уважение к жилью.

Обстоятельства дела № 569/6053/24

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу представительницы истца, поданную на решение местного суда, которым ее доверителю было отказано в удовлетворении иска об устранении препятствий в пользовании и распоряжении имуществом путем выселения.

Апеллянтка просила отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об удовлетворении исковых требований.

Суд апелляционной инстанции, прежде чем выразить позицию по этому спору, предоставлял сторонам время для поиска компромисса, который будет приемлемым для обеих сторон.

Поскольку конфликт между сторонами остался неразрешенным, апелляционный суд, учитывая отечественную и международную судебную практику, применяемую при разрешении подобных споров, отклонил апелляционную жалобу представительницы истца и оставил обжалуемое судебное решение без изменений, как законное и обоснованное.

Суд установил, что бывший муж ответчицы после расторжения брака, который длился 29 лет, выписал ее из спорного дома. Она продолжает там проживать, несмотря на то, что согласно договору купли-продажи новым его собственником стал истец, который был осведомлен об обременении согласно судебному решению не чинить препятствий ответчице в проживании в спорном доме.

Решением местного суда в 2021 году частично удовлетворен иск ответчицы к бывшему мужу и признано ее право пользования домовладением в составе жилого дома, летней кухни и приусадебных построек, а также не чинить препятствий в проживании в спорном доме.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части исковых требований о признании за ответчицей права пользования домовладением в составе жилого дома, летней кухни и приусадебных адресов, а также обязательства ее бывшего мужа не чинить препятствий в проживании в спорном доме.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в части требований ответчицы к бывшему мужу об обязательстве не чинить препятствий в проживании.

Решение суда первой инстанции в этой части оставлено без изменений.

Постановление апелляционного суда в части требований ответчицы к бывшему мужу о признании права пользования жилым помещением Верховный Суд оставил без изменений.

Истец, считая, что ответчица нарушает его субъективные вещные права, проживая без законных оснований, и чинит препятствия в пользовании и распоряжении имуществом, в марте 2024 года обратился в суд с соответствующим иском к ответчице.

Ровенский апелляционный суд считает отказ суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований законным и обоснованным, поскольку при принятии решения суд исходил из отсутствия правовых и фактических оснований для их удовлетворения.

Суду известно, что ответчица вселилась в спорный дом на законных основаниях и с 1992 года пользуется этим жильем, поскольку другого не имеет. При этом решением местного суда, оставленным без изменений постановлением Верховного Суда, обязал предыдущего собственника спорного дома не чинить бывшей жене препятствий в проживании в спорном жилом доме.

Таким образом, выселение ответчицы без предоставления другого жилого помещения повлечет нарушение справедливого баланса, а потому не будет пропорциональным спорным правоотношениям, поскольку дом является единственным жильем ответчицы и приведет к нарушению ст. 8 Конвенции.

Из вывода, высказанного Большой Палатой Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2019 года по делу № 569/4373/16-ц (производство № 14-298цс19), усматривается, что пересматривая дело в порядке отступления от вывода Верховного Суда Украины, изложенного в постановлении от 05 ноября 2014 года по делу № 6-158цс14, суммируя выводы о принципах применения ст. 8 Конвенции и ст. 1 Первого протокола к Конвенции, изложенные в решениях Европейского суда по правам человека, выселение лица из жилья без предоставления другого жилого помещения возможно при условии, что такое вмешательство в право лица на уважение к частной жизни и право на жилье предусмотрено законом, преследует легитимную цель, определенную пунктом 2 ст. 8 Конвенции, и является необходимым в демократическом обществе.

Даже если законное право на занятие жилого помещения прекращено, лицо вправе рассчитывать, что ее выселение будет оценено с точки зрения пропорциональности в контексте соответствующих принципов ст. 8 Конвенции.

В пункте 36 решения от 18 ноября 2004 года по делу «Прокопович против России» (Prokopovich v. Russia) Европейский суд по правам человека определил, что концепция «жилья» в понимании статьи 8 Конвенции не ограничена жильем, которое занято on законных основаниях или установлено в законном порядке. «Жилье» — это автономная концепция, которая не зависит от классификации в национальном праве. То, является ли место конкретного проживания «жильем», что повлекло бы защиту на основании пункта 1 ст. 8 Конвенции, зависит от фактических обстоятельств дела, а именно — от наличия достаточных продолжающихся связей с конкретным местом проживания (решение Европейского суда по правам человека по делу «Бакли против Соединенного Королевства» от 11 января 1995 года, пункт 63).

Таким образом, в деле «Прокопович против России» № 58255/00 установлено, что длительное время проживания лица в жилье, независимо от его правового режима, является достаточным основанием для того, чтобы считать соответствующее жилье принадлежащим такому лицу в понимании ст. 8 Конвенции, а потому последующее выселение ее из соответствующего жилья является неоправданным вмешательством в частную сферу лица, нарушением прав на уважение к жилью.

Кроме того, местный суд правильно отметил, что законность приобретения ответчицей права пользования спорным жилым помещением в установленном законом порядке не опровергнута, и она пользуется этим жильем на законных основаниях. То есть истец не доказал обстоятельств создания ответчицей препятствий ему в осуществлении права собственности, поскольку надлежащих и достоверных доказательств их создания суду не предоставил, а материалы дела их не содержат.

Относительно доводов апелляционной жалобы о неверности ссылок суда на существование запрета чинить препятствия в пользовании жильем в связи с несоответствием постановлению Верховного Суда от 05 октября 2022 года по делу № 569/7529/20, коллегия судей с ними не соглашается ввиду их необоснованности.

Также не заслуживают внимания и аргументы заявителя об ошибочности применения решений Европейского суда по правам человека по делам «Кривицкая и Кривицкий против Украины», «McCann v. the United Kingdom», «Садовьяк против Украины», поскольку они опровергаются правильно примененной судом правовой позицией, изложенной в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 21 августа 2019 года по делу № 569/4373/16-ц (производство № 14-298цс19).

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