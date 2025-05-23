В Киеве прощаются с телеведущим и шоуменом Максимом Нелипой, который погиб на фронте

Ведущий и защитник Украины Максим Нелипа погиб на фронте 12 мая.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве прощаются с Максимом Нелипой, украинским телеведущим, актером и шоуменом, который погиб в боях 12 мая. Церемония прощания проходит в Центре культуры и искусств КПИ. По желанию матери погибшего, захоронение состоится на Байковом кладбище.

Провести Максима в последний путь пришли как гражданские, так и военные. Люди склоняют колени в знак уважения. Среди присутствующих был телеведущий Анатолий Анатолич с женой - пиарщицей Юлой. Она поделилась эмоциональным сообщением: «Боже, Боже друг наш, так мы не договаривались встретиться ... в последний раз. Слава Герою!»

Во время прощания звучала песня «Гей, плывет кача» в исполнении группы «Пиккардийская Терция». Анатолич обратился к покойному со словами: «Покойся с миром, Макс».

Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве. Он получил известность как телеведущий, актер и участник юмористических проектов. Зрители помнят его по ведущему лотереи «Кто там?» на канале «1+1», шоу «Проиграй миллион» на ICTV и утренней программы «Подъем» на Новом канале. В 2007 году он участвовал в проекте «Танцы со звездами» в паре с Аленой Шоптенко. С 2017 года Максим был участником «Дизель-шоу».

Кроме работы на телевидении, Нелипа работал инженером в сфере радиационного мониторинга - в государственном предприятии «Экоцентр», входящем в зону отчуждения. С июля 2020 года он отвечал за стабильность работы системы радиационного контроля и раннего предупреждения.

После полномасштабного вторжения России Максим добровольно пошел на службу в Вооруженные силы Украины. В январе 2025 года получил ранение, прошел несколько операций в Днепре, после чего вернулся к боевым задачам.

Максим Нелипа погиб 12 мая 2025 года, защищая Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.