Практика судов
  1. В Украине

В Киеве прощаются с телеведущим и шоуменом Максимом Нелипой, который погиб на фронте

13:08, 23 мая 2025
Ведущий и защитник Украины Максим Нелипа погиб на фронте 12 мая.
В Киеве прощаются с телеведущим и шоуменом Максимом Нелипой, который погиб на фронте
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве прощаются с Максимом Нелипой, украинским телеведущим, актером и шоуменом, который погиб в боях 12 мая. Церемония прощания проходит в Центре культуры и искусств КПИ. По желанию матери погибшего, захоронение состоится на Байковом кладбище.

Провести Максима в последний путь пришли как гражданские, так и военные. Люди склоняют колени в знак уважения. Среди присутствующих был телеведущий Анатолий Анатолич с женой - пиарщицей Юлой. Она поделилась эмоциональным сообщением: «Боже, Боже друг наш, так мы не договаривались встретиться ... в последний раз. Слава Герою!»

Во время прощания звучала песня «Гей, плывет кача» в исполнении группы «Пиккардийская Терция». Анатолич обратился к покойному со словами: «Покойся с миром, Макс».

Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве. Он получил известность как телеведущий, актер и участник юмористических проектов. Зрители помнят его по ведущему лотереи «Кто там?» на канале «1+1», шоу «Проиграй миллион» на ICTV и утренней программы «Подъем» на Новом канале. В 2007 году он участвовал в проекте «Танцы со звездами» в паре с Аленой Шоптенко. С 2017 года Максим был участником «Дизель-шоу».

Кроме работы на телевидении, Нелипа работал инженером в сфере радиационного мониторинга - в государственном предприятии «Экоцентр», входящем в зону отчуждения. С июля 2020 года он отвечал за стабильность работы системы радиационного контроля и раннего предупреждения.

После полномасштабного вторжения России Максим добровольно пошел на службу в Вооруженные силы Украины. В январе 2025 года получил ранение, прошел несколько операций в Днепре, после чего вернулся к боевым задачам.

Максим Нелипа погиб 12 мая 2025 года, защищая Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВАКС избрал Олегу Бачуну меру пресечения – залог в размере 2 млн гривен

Следствие считает, что бывший председатель ОАС города Киева просил у предпринимателя деньги за решение проблем с пересечением границы.

Пленум Верховного Суда предлагает отклонить законопроект о проверке судей Верховного Суда и ВАКС в течение 2 лет при участии ГРД

Во время обсуждения было констатировано, что законопроектом 13165 предлагается новая тотальная проверка судей Верховного Суда и ВАКС за весь период с неясными сроками и основаниями.

Кабмин внес изменения в порядок предоставления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях

Из перечня информации, вносимой в реестр, исключены расхождения между сведениями о конечном бенефициарном собственнике клиента, содержащимися в ЕГР, и информацией о конечном бенефициарном собственнике, полученной субъектом первичного финансового мониторинга в результате проведения проверки клиента.

Административная процедура в земельных отношениях: Верховный Суд определил юрисдикцию споров относительно решений органов местного самоуправления

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере распоряжения землями со стороны органов местного самоуправления.

Границы полномочий Минюста: Верховный Суд определил природу контроля за регистрационными действиями нотариуса

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции судов в разрешении споров в сфере применения закона о государственной регистрации юридических лиц.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео