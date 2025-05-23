У Києві прощаються з телеведучим і шоуменом Максимом Неліпою, який загинув на фронті

Ведучий і захисник України Максим Неліпа загинув на фронті 12 травня.

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У Києві прощаються з Максимом Неліпою, українським телеведучим, актором і шоуменом, який загинув у боях 12 травня. Церемонія прощання проходить у Центрі культури та мистецтв КПІ. За бажанням матері загиблого, поховання відбудеться на Байковому кладовищі.

Провести Максима в останню путь прийшли як цивільні, так і військові. Люди схиляють коліна на знак пошани. Серед присутніх був телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною — піарницею Юлою. Вона поділилася емоційним дописом: «Боже, Боже друже наш, так ми не домовлялись зустрітися … востаннє. Слава Герою!»

Під час прощання лунала пісня «Гей, пливе кача» у виконанні гурту «Піккардійська Терція». Анатоліч звернувся до покійного словами: «Спочивай з миром, Максе».

Максим Неліпа народився 1976 року в Києві. Він здобув популярність як телеведучий, актор і учасник гумористичних проєктів. Глядачі пам’ятають його за ведучого лотереї «Хто там?» на каналі «1+1», шоу «Програй мільйон» на ICTV та ранкової програми «Підйом» на Новому каналі. У 2007 році він брав участь у проєкті «Танці з зірками» у парі з Оленою Шоптенко. Із 2017 року Максим був учасником «Дизель-шоу».

Крім роботи на телебаченні, Неліпа працював інженером у сфері радіаційного моніторингу — у державному підприємстві «Екоцентр», що входить до зони відчуження. З липня 2020 року він відповідав за стабільність роботи системи радіаційного контролю та раннього попередження.

Після повномасштабного вторгнення Росії Максим добровільно пішов на службу в Збройні сили України. У січні 2025 року отримав поранення, пройшов кілька операцій у Дніпрі, після чого повернувся до бойових завдань.

Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року, захищаючи Україну.

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