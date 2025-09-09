Практика судов
Апелляционный суд поддержал истребование незаконно приватизированной земли — подробности дела

17:59, 9 сентября 2025
Апелляционный суд рассмотрел жалобу ответчицы, которая просила отменить решение о истребовании спорного земельного участка.
Апелляционный суд поддержал истребование незаконно приватизированной земли — подробности дела
Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчицы, которая оспаривала решение местного суда, которым был удовлетворен иск окружной прокуратуры, поданный в интересах государства к ней и агрофирме о взыскании спорного земельного участка.

Апеллянтка просила отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе в иске. Коллегия судей отклонила апелляционную жалобу ответчицы, посчитав обжалуемое ею решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суть дела

Суду известно, что спорный земельный участок на основании решения органа местного самоуправления был предоставлен гражданину в постоянное пользование для ведения сельскохозяйственного (фермерского) хозяйства (в дальнейшем — ФХ), которое он зарегистрировал как юридическое лицо, включив в число членов хозяйства и ответчицу.

В соответствии с заявлением, засвидетельствованным нотариусом, гражданин выразил согласие на изъятие земельного участка, находящегося в его постоянном пользовании, что подтверждено данными из Государственного акта на право постоянного пользования землей, и не возражал против его передачи членам фермерского хозяйства.

Приказом Главного управления Госгеокадастра в Ровенской области утверждён проект землеустройства об отведении спорного земельного участка в собственность ответчицы для ведения фермерского хозяйства в размере земельной доли (пая) как члену фермерского хозяйства, за счёт земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, находящихся в постоянном пользовании гражданина.

Согласно информации из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество, за ответчицей зарегистрировано право частной собственности на спорный участок, который она, не осуществляя фермерской деятельности, передала в аренду для сельскохозяйственных нужд юридическим лицам, что подтверждается договорами аренды.

Следовательно, материалы дела свидетельствуют, что ответчица, являясь членом ФХ, не будучи его учредителем и не передавая земельного участка для этого хозяйства, безвозмездно получила в собственность земельный участок, который находился в пользовании фермерского хозяйства. При этом передача такого участка для ведения ФХ осуществлялась на общих основаниях (ст. 118 Земельного кодекса Украины), однако из земель, уже находящихся в пользовании ФХ.

Выводы

Статья 32 ЗК Украины и статья 13 Закона Украины «О фермерском хозяйстве» устанавливают право члена фермерского хозяйства на безвозмездное получение в собственность земельного участка и его приватизацию.

В соответствии с нормами действующего законодательства, если лицо вошло в состав членов ФХ после его создания, то есть не получив земельный участок для его создания, то оно не имеет права на безвозмездное получение в собственность земельного участка, находящегося в пользовании этого ФХ. Для получения участка в собственность оно должно обращаться к соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления в общем порядке, определённом статьями 116 и 118 ЗК Украины.

Следовательно, ответчица могла претендовать на получение спорного земельного участка в общем порядке лишь после прекращения права постоянного пользования им фермерским хозяйством.

Указанная правовая позиция изложена в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 20 июня 2023 года в деле № 633/408/18 и от 30 августа 2023 года в деле № 633/409/18.

Учитывая, что апеллянтка не осуществляла фермерскую деятельность, а передала спорный земельный участок в аренду, её целью было получение участка на льготной процедуре, без проведения земельных торгов.

Следует отметить, что создание фермерского хозяйства предусматривает определённую законом последовательность действий, а земельные участки предоставляются именно для создания фермерского хозяйства, а не для иных целей.

Вопреки требованиям статьи 32 ЗК Украины и статьи 13 Закона Украины «О фермерском хозяйстве», Главное управление Госгеокадастра в Ровенской области своим приказом передало в собственность ответчицы, как члену ФХ, спорный земельный участок для ведения хозяйства, который она не получала в пользование для его создания, в размере земельной доли (пая), за счёт земель государственной собственности, находящихся в постоянном пользовании основателя ФХ.

С учётом изложенного выше, апелляционный суд счёл, что суд первой инстанции сделал правильный вывод о неправомерности приобретения ответчицей спорного земельного участка в собственность, и, следовательно, передачи его в пользование агрофирме; требования прокурора о витребовании участка признаны обоснованными.

Постановление Ровенского апелляционного суда от 4 сентября 2025 года по делу № 918/84/24 (производство № 22-ц/4815/1169/25).

