Примет ли участие Украина в Олимпиаде после допуска россиян, – рассказали в Министерстве спорта

Решение относительно участия украинских спортсменов в следующих Олимпийских играх пока не принято.

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Украина пока не определила свою позицию относительно участия спортсменов в следующих Олимпийских играх. Решение будет приниматься с учетом общественного мнения, - сообщил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Глава Минмолодьспорта раскритиковал решение Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду 2024 под нейтральным флагом.

"Это решение - абсолютно безответственное", - сказал он.

Бедный подчеркнул, что невозможно говорить о нейтральном статусе для спортсменов, которые имеют связи с российской системой финансирования и отбора через российские государственные структуры. Даже если атлеты не имеют прямого контракта с вооруженными силами или не поддерживают российскую агрессию, они не могут считаться нейтральными, поскольку их использует российская пропаганда.

Он добавил, что критерии МОК для нейтральности недостаточно четкие, а Украина продолжит борьбу за обеспечение международного спорта свободным от россиян. Отметив поддержку Украины со стороны цивилизованного мира, Бедный отметил успешные случаи отстранения атлетов агрессоров в гимнастике и бадминтоне.

Матвей Бедный отметил, что решение об участии Украины в Олимпийских играх 2024 будет принято с точки зрения национальных интересов и сохранением безопасности спортсменов. Он подчеркнул важность взвешенных решений и общения с обществом по этому вопросу.

"Решение должно быть взвешенным, и мы будем его коммуницировать с обществом", - резюмировал Матвей Бедный.

Напомним, министр иностранных дел призвал партнеров решительно осудить решение МОК о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм в нейтральном статусе. кремль будет использовать каждого российского и белорусского спортсмена как оружие - Дмитрий Кулеба о решении МОК.

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