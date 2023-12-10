Чи візьме участь Україна в Олімпіаді після допуску росіян, – розповіли в Міністерстві спорту

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

Чи візьме участь Україна в Олімпіаді після допуску росіян, – розповіли в Міністерстві спорту

11:21, 10 грудня 2023
Рішення щодо участі українських спортсменів у наступних Олімпійських іграх поки не прийняте.
Чи візьме участь Україна в Олімпіаді після допуску росіян, – розповіли в Міністерстві спорту
Джерело фото: ТСН
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Україна наразі не визначила свою позицію стосовно участі спортсменів у наступних Олімпійських іграх. Рішення прийматиметься з урахуванням громадської думки, – повідомив в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Очільник Мінмолодьспорту розкритикував рішення Виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду 2024 під нейтральним прапором.

«Це рішення — абсолютно безвідповідальне», – сказав він.

Бідний підкреслив, що неможливо говорити про нейтральний статус для спортсменів, які мають зв'язки з російською системою фінансування та відбору через російські державні структури. Навіть якщо атлети не мають прямого контракту зі збройними силами чи не підтримують російську агресію, вони не можуть бути вважані нейтральними, оскільки їх використовує російська пропаганда.

Він додав, що критерії МОК для нейтральності є недостатньо чіткими, а Україна продовжить боротьбу за забезпечення міжнародного спорту вільним від росіян. Зазначивши підтримку України з боку цивілізованого світу, Бідний відзначив успішні випадки відсторонення атлетів агресорів у гімнастиці та бадмінтоні.

Матвій Бідний відзначив, що рішення про участь України в Олімпійських іграх 2024 буде прийнято з точки зору національних інтересів та збереженням безпеки спортсменів. Він підкреслив важливість зважених рішень та спілкування з суспільством щодо цього питання.

«Рішення має бути зваженим, і ми будемо його комунікувати із суспільством» — резюмував Матвій Бідний.

Нагадаємо, міністр закордонних справ закликав партнерів рішуче засудити рішення МОК щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор в нейтральному статусі. кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброюДмитро Кулеба про рішення МОК.

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