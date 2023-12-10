Чи візьме участь Україна в Олімпіаді після допуску росіян, – розповіли в Міністерстві спорту

Рішення щодо участі українських спортсменів у наступних Олімпійських іграх поки не прийняте.

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Україна наразі не визначила свою позицію стосовно участі спортсменів у наступних Олімпійських іграх. Рішення прийматиметься з урахуванням громадської думки, – повідомив в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Очільник Мінмолодьспорту розкритикував рішення Виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду 2024 під нейтральним прапором.

«Це рішення — абсолютно безвідповідальне», – сказав він.

Бідний підкреслив, що неможливо говорити про нейтральний статус для спортсменів, які мають зв'язки з російською системою фінансування та відбору через російські державні структури. Навіть якщо атлети не мають прямого контракту зі збройними силами чи не підтримують російську агресію, вони не можуть бути вважані нейтральними, оскільки їх використовує російська пропаганда.

Він додав, що критерії МОК для нейтральності є недостатньо чіткими, а Україна продовжить боротьбу за забезпечення міжнародного спорту вільним від росіян. Зазначивши підтримку України з боку цивілізованого світу, Бідний відзначив успішні випадки відсторонення атлетів агресорів у гімнастиці та бадмінтоні.

Матвій Бідний відзначив, що рішення про участь України в Олімпійських іграх 2024 буде прийнято з точки зору національних інтересів та збереженням безпеки спортсменів. Він підкреслив важливість зважених рішень та спілкування з суспільством щодо цього питання.

«Рішення має бути зваженим, і ми будемо його комунікувати із суспільством» — резюмував Матвій Бідний.

Нагадаємо, міністр закордонних справ закликав партнерів рішуче засудити рішення МОК щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор в нейтральному статусі. кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю – Дмитро Кулеба про рішення МОК.

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