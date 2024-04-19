Появились спутниковые фото последствий удара по аэродрому в Джанкое

На фото можно увидеть повреждения возле боекомплектов и систем ПВО.

Спутник американской компании Planet Labs зафиксировал последствия ракетного удара по вражескому военному аэродрому в Джанкое. Соответствующие фото опубликовал проект Совета Свобода «Схемы».

На снимках за 19 апреля видны следы от пожаров, повреждения у боекомплектов и систем противовоздушной обороны. Также заметны четыре уничтоженные пусковые установки от ЗРК С-300/С-400.

Также после атаки оккупанты убрали всю авиацию с базы.

Фото: Схемы

В ГУР ранее сообщали, что в результате удара по Джанкою уничтожено или критически повреждено:

- 4 пусковые установки ЗРК С-400;

- 3 радиолокационные станции;

- пункт управления средствами ПВО;

- аппаратура наблюдения за воздушным пространством «Фундамент-М».

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