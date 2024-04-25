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$2500 взятки за снятие ареста с имущества: на Днепропетровщине разоблачили главу райсуда, фото

15:33, 25 апреля 2024
В НАБУ заявили, что после получения неправомерной выгоды судья принял решение о снятии ареста с имущества.
$2500 взятки за снятие ареста с имущества: на Днепропетровщине разоблачили главу райсуда, фото
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Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что в Днепропетровской области правоохранители разоблачили главу райсуда на получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили на официальном сайте НАБУ.

Отмечается, что судья через посредника требовал 2,5 тыс. дол. США неправомерной выгоды за «вынесение решения в пользу гражданина – снятие ареста с имущества, изъятого в рамках уголовного производства».

«После получения неправомерной выгоды судья принял решение о снятии ареста», – заявили в НАБУ

В антикоррупционном бюро добавили, что по местам жительства и работы фигурантов проведены обыски. Решается вопрос сообщения им о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По данным SUD.UA, речь идет о Верхнеднепровском районном суде Днепропетровской области.

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