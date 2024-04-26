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Нацбанк выпустил памятную монету с аистом к годовщине Чернобыльской трагедии, фото

14:00, 26 апреля 2024
Это четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.
Нацбанк выпустил памятную монету с аистом к годовщине Чернобыльской трагедии, фото
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Национальный банк Украины к годовщине Чернобыльской трагедии ввел в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Номинал памятной монеты – 5 грн. Она изготовлена из нейзильбера. Тираж – 40 тыс. шт. (в том числе 20 тыс. шт. в сувенирной упаковке). Приобрести его можно уже сегодня в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Вскоре она также будет доступна в банках-дистрибьюторах.

Это четвертая монета из серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

Почему аист?

Аист черный – редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне.

Это один из двух видов аистов, встречающийся в фауне Украины. Поселяется преимущественно у лесных озер или лесных болот. В отличие от белого аиста, эта птица очень осторожна и старается избегать людей, поэтому представителей ее вида увидеть можно очень редко.

Аист черный занесен в Красную книгу Украины и Европейский красный список, охраняется Бернской и Бонской конвенциями.

Теперь его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона и о том, что заповедник становится очагом биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения.

Как выглядит монета?

На реверсе монеты на фоне пейзажа изображен аист черного, над которым вверху птенцы в гнезде.

На аверсе – в центре расположено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аисты черного, коня Пржевальского, , лося и бурый медведь.

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