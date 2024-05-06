Венгрия не позволит «отправить насмерть» украинских мужчин-беженцев, — вице-премьер Жолт Шемьен

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен сказал, что страна не будет возвращать украинских военнообязанных.

Будапешт не будет передавать Киеву украинских мужчин-беженцев призывного возраста. Об этом заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, передает atv.hu.

По его словам, каждый беженец из Украины в Венгрии "в полной безопасности получает всю помощь".

"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, есть ли человек, по словам украинцев, военнообязанный или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их насмерть", - пояснил Шемьен.

Вице-премьер заявил, что в случае закарпатских венгров это "естественная национальная обязанность" Венгрии, а в случае с украинцами это "гуманитарный и юридический жест".

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где погибают люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", - подытожил Шемьен.

Напомним, что вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

«Судебно-юридическая газета» писала, что в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

Ранее Глава Минобороны Литвы заявил, что страна может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста.

Добавим, в Польше заявили о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста и поддержке войны против россии.

Еще мы писали, какие страны ЕС позволят украинским мужчинам призывного возраста остаться, а какие – нет.

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