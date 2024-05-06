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Угорщина не дозволить «відправити на смерть» українських чоловіків-біженців, — віцепрем’єр Жолт Шем’єн

14:43, 6 травня 2024
Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн сказав, що країна не повертатиме українських військовозобов'язаних.
Угорщина не дозволить «відправити на смерть» українських чоловіків-біженців, — віцепрем’єр Жолт Шем’єн
Фото: atv.hu
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Будапешт не буде передавати Києву українських чоловіків-біженців призовного віку. Про це заявив віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн, передає atv.hu.

За його словами, кожен біженець з України в Угорщині "у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу".

"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", - пояснив Шем'єн.

Віцепрем'єр заявив, що у випадку закарпатських угорців це є "природнім національним обов'язком" Угорщини, а у випадку з українцями  це "гуманітарний та юридичний жест".

"Українці хочуть їхньої передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", - підсумував Шем'єн. 

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

«Судово-юридична газета» писала, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

Голова Міноборони Литви заявив, що країна може допомогти Україні у поверненні чоловіків призовного віку.

Ще ми писали про те, які країни ЄС дозволять українським чоловіками призовного віку залишитись, а які – ні.

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