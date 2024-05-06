В Киевской области задержали агентов рф, которые передавали врагу информацию о расположении объектов критической инфраструктуры и воинских частей

Злоумышленники передавали врагу разведданные о расположении объектов критической инфраструктуры и дислокации воинских частей ВСУ на территории Киевской, Полтавской и Черкасской областей.

В Киевской области задержаны два агента, которые передавали фсб рф информацию о расположении объектов критической инфраструктуры и воинских частей. Им доложено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые выполняли задачи представителя фсб рф. Они собирали и систематически передавали ему через мессенджер, разведданные о расположении объектов критической инфраструктуры и дислокации воинских частей Вооруженных Сил Украины на территории Киевской, Полтавской и Черкасской областей.

За каждую выполненную задачу агенты получали от представителя государства-агрессора денежное вознаграждение. Сумма зависела от срочности и качества проделанной ими «работы».

Обоих мужчин правоохранители задержали во время выполнения очередного задания куратора. У них изъяты мобильные телефоны с поличным.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

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