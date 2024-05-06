На Київщині затримали агентів рф, які передавали ворогу інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури та військових частин

Зловмисники передавали ворогу розвіддані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації військових частин ЗСУ на території Київської, Полтавської та Черкаської областей.

На Київщині затримано двох агентів, які передавали фсб рф інформацію про розташування об’єктів критичної інфраструктури та військових частин. Їм повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані виконували завдання представника фсб рф. Вони збирали та систематично передавали йому через месенджер розвіддані про розташування об’єктів критичної інфраструктури та дислокації військових частин Збройних Сил України на території Київської, Полтавської та Черкаської областей.

За кожне виконане завдання агенти отримували від представника держави-агресора грошову винагороду. Сума залежала від терміновості та якості виконаної ними «роботи».

Обох чоловіків правоохоронці затримали під час виконання чергового завдання куратора. У них вилучено мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.