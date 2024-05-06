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Конгресмен Хакім Джеффріс: США можуть втрутитися у конфлікт, якщо Україна «впаде»

10:45, 6 травня 2024
Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс допустив можливість відправлення військ США в Україну.
Конгресмен Хакім Джеффріс: США можуть втрутитися у конфлікт, якщо Україна «впаде»
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Лідер демократичної меншини в Палаті представників США Хакім Джефріс заявив, що Україна впаде, то США, ймовірно, доведеться втрутитися в конфлікт «не лише грошима, а й військовими». Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

«Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт – не просто з нашими грошима, а й з нашими військовослужбовцями», – сказав він.

Конгресмен переконаний, що США мають надалі підтримувати Україну, щоб запобігти масштабуванню російської агресії.

Хакім Джефріс нагадав, що спочатку росія вторглася до Грузії, потім окупувала Крим.

«Чи маємо ми вірити, що перед такою послідовною агресією, що якщо ми дозволимо володимиру путіну досягти успіху в Україні, він зупиниться тільки в Україні? Звісно, ні», – заявив Джефріс.

Раніше НАТО встановило «червоні лінії» для втручання у війну в Україні.

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