НАТО встановило «червоні лінії» для втручання у війну в Україні

Втручання можливе, якщо путін залучить інші країни.

Джерело фото: BBC

За неофіційними даними, НАТО встановило принаймні дві «червоні лінії», які вказують на можливе пряме втручання Альянсу у випадку загострення війни в Україні. Про це повідомляє Repubblica.

«100 тисяч чоловік готові втрутитися, якщо Путін залучить інші країни», – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, отриманою в дуже конфіденційний спосіб та без офіційних комунікацій, НАТО визначило ці «червоні лінії» як можливі пункти прямого втручання в українську війну. Зазначається, що наразі не існує оперативних планів щодо відправлення військ, а лише проводяться оцінки можливих планів надзвичайних ситуацій, як крайнього заходу, у випадку втручання третіх сторін у конфлікт.

У повідомленні наголошується, що наразі немає оперативних планів щодо відправлення військ в Україну, але вони можуть стати актуальними в разі залучення третіх сторін до конфлікту.

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