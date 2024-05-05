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росія зосередила 25 тисяч військових у районі Часового Яру

13:25, 5 травня 2024
росія масово дислокує свої війська на фронті.
росія зосередила 25 тисяч військових у районі Часового Яру
Джерело фото: Генштаб
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Російська армія продовжує зосереджувати свої сили на різних ділянках фронту, привертаючи увагу світової спільноти. За даними речника Операційного штабу об'єднаних військ "Хортиця" Назара Волошина, у районі Часового Яру вже дислокується 25 тисяч російських військових.

За словами речника, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.

«Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу», - пояснив Волошин, посилаючись на дані розвідки.

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