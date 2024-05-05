росія зосередила 25 тисяч військових у районі Часового Яру

росія масово дислокує свої війська на фронті.

Джерело фото: Генштаб

Російська армія продовжує зосереджувати свої сили на різних ділянках фронту, привертаючи увагу світової спільноти. За даними речника Операційного штабу об'єднаних військ "Хортиця" Назара Волошина, у районі Часового Яру вже дислокується 25 тисяч російських військових.

За словами речника, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.

«Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу», - пояснив Волошин, посилаючись на дані розвідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.