россия сосредоточила 25 тысяч военных в районе Часового Яра

россия массово дислоцирует свои войска на фронте.

Источник фото: Генштаб

Российская армия продолжает сосредотачивать свои силы на разных участках фронта, привлекая внимание мирового сообщества. По данным представителя Операционного штаба объединенных войск «Хортица» Назара Волошина, в районе Часового Яра уже дислоцируется 25 тысяч российских военных.

По словам спикера, враг пытается подводить новые воинские части, их доукомплектовывать и на разных направлениях это происходит по-разному.

«Например, на одном из направлений он оттянул свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", - пояснил Волошин, ссылаясь на данные разведки.

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