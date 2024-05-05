Последние российские обстрелы по энергетической инфраструктуре нанесли ущерб более чем на $1 млрд, – Минэнерго

Наибольший ущерб понесли объекты тепловой инфраструктуры, гидрогенерации, и системы передачи электроэнергии.

Источник фото: Министерство энергетики Украины

После серии атак российских сил на украинскую энергетическую инфраструктуру весеннего периода зафиксировали убытки на более 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По словам министра, основные повреждения от атак произошли на объектах тепловой и гидрогенерации, а также системах передачи электроэнергии. Постоянные атаки дронами, баллистикой или артиллерией на различные энергетические объекты продолжаются, что приводит к ухудшению ситуации.

«Система на сегодня стабильна, но ситуация достаточно сложная», - подчеркнул Галущенко. Он также отметил, что благодаря благоприятным погодным условиям, энергосистему удается балансировать мощностями возобновляемых источников энергии.

В некоторых регионах, в частности в Харькове, который ежедневно подвергается обстрелам, действуют ограничения электроснабжения. Тем не менее, сейчас проводятся работы для стабилизации ситуации и подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

Для проведения восстановительных и ремонтных работ, а также наращивания мощностей маневровой генерации, Украина привлекает помощь международных партнеров.

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