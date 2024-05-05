Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными в Пасхальную ночь.

Источник фото: volynnews.com

В своем Пасхальном обращении Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными между россией и Украиной по принципу «всех на всех». Эти слова прозвучали во время службы в соборе святого Георгия в Фенери, который расположен в турецком Стамбуле.

Предстоятель православной церкви подчеркнул важность достижения мира как в Украине, так и на Ближнем Востоке, в частности, «на основе справедливого урегулирования и солидарности».

Варфоломей также выразил поддержку инициативе «Наш выход» - российского движения, которое занимается поиском военных армии рф. Он выразил поддержку идее обмена военными между россией и Украиной по случаю Пасхи, подчеркнув, что это было бы «очень конкретным проявлением силы Воскресения Господня».

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