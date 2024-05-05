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Как россия использует беспилотники для атак на Украину, – рассказали в Воздушных силах ВСУ

12:31, 5 мая 2024
Россияне запускают дроны из Курска, Белгородской области и на мысе Чауда.
Как россия использует беспилотники для атак на Украину, – рассказали в Воздушных силах ВСУ
Источник фото: ТСН
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Российские оккупанты активно используют беспилотные летательные аппараты, известные как «шахэды», из разных мест для осуществления атак на территорию Украины. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш во время телемарафона.

По его словам, российские войска имеют несколько баз для запуска этих беспилотников, в частности в Курской и Белгородской областях, а также на мысе Чауда в Крыму. Евлаш отметил, что оккупанты дежурят места запусков «шахедов», чтобы усложнить задачу украинской противовоздушной обороне.

Он пояснил, что беспилотные летательные аппараты могут менять маршруты внутри страны, объединяться и разделяться для осуществления атак с разных направлений.

«Например, встретиться, потом разделиться, потом, например, облететь какой-то город и пытаться заходить на цель. То есть они программируемые, россияне, которые запускают эти дроны, анализируют маршруты и продумывают новые какие-то участки, где они еще не запускали, или анализируют предыдущую какую-то информацию для того, чтобы применять эти дроны в дальнейшем", - рассказал Евлаш.

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