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В вооруженных силах Германии произошла утечка данных о тайных онлайн-совещаниях

11:55, 5 мая 2024
В течение месяцев онлайн-совещания Немецкого Бундесвера были доступны в сети.
В вооруженных силах Германии произошла утечка данных о тайных онлайн-совещаниях
Источник фото: AFP
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Данные о тысячах онлайн-совещаний Немецкого Бундесвера, включая конфиденциальную информацию, были доступны в сети в течение месяцев из-за проблем с безопасностью популярной платформы для видеоконференций WebEx.

Согласно расследованию Die Zeit, было обнародовано расписание шести тысяч конференций через эту платформу, но настоящее количество может быть значительно больше. В сети были доступны данные о продолжительности совещаний, их темы и организаторов, а хотя сами записи не вытекали, некоторые встречи были классифицированы как секретные.

В ходе расследования журналисты Die Zeit сумели получить доступ к личным кабинетам для видеоконференций многих работников Бундесвера, включая главу военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца. Эти кабинеты не были защищены паролями, отмечается в издании.

Несмотря на то, что представители Бундесвера не подтвердили утечку конфиденциальной информации из-за проблем с безопасностью, после запроса из Die Zeit они временно прекратили использование платформы WebEx и отключили свои учетные записи.

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