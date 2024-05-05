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У збройних силах Німеччини стався витік даних про таємні онлайн-наради

11:55, 5 травня 2024
Протягом місяців онлайн-наради Німецького Бундесверу були доступними у мережі.
У збройних силах Німеччини стався витік даних про таємні онлайн-наради
Джерело фото: AFP
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Дані про тисячі онлайн-нарад Німецького Бундесверу, включаючи конфіденційну інформацію, були доступні в мережі протягом місяців через проблеми з безпекою популярної платформи для відеоконференцій WebEx.

Згідно з розслідуванням Die Zeit, було оприлюднено розклад шести тисяч конференцій через цю платформу, але справжня кількість може бути значно більшою. В мережі були доступні дані про тривалість нарад, їх теми та організаторів, а хоча самі записи не витікали, деякі зустрічі були класифіковані як секретні.

Під час розслідування журналісти Die Zeit зуміли отримати доступ до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох працівників Бундесверу, включаючи голову військово-повітряних сил Німеччини генерал-лейтенанта Інґо Ґергарца. Ці кабінети не були захищені паролями, зауважується у виданні.

Попри те, що представникі Бундесверу не підтвердили витік конфіденційної інформації через проблеми з безпекою, після запиту з Die Zeit вони тимчасово припинили використання платформи WebEx та відключили свої облікові записи.

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