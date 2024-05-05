Як українські військові збили російський Су-25, – розповів речник Повітряних сил ЗСУ

Сухопутні війська збили російський літак Су-25 за допомогою системи ППО.

Джерело фото: Міноборони рф

Українські військовослужбовці 110-ї окремої механізованої бригади збили літак Су-25 російських окупаційних військ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Подробиці збиття російського літака Су-25 розкрив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаша під час телемарафону. Він зазначив, що літак було "приземлено" українськими військовими, які діють у рамках Сухопутних військ ЗСУ. Євлаш пояснив, що у Сухопутних військах також є системи протиповітряної оборони, які виявилися дієвими у збитті літака.

"Ви бачите, що цей літак збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ. Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіусу ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", - сказав він.

Спікер відзначив, що цей інцидент є ще одним доказом необхідності українським Збройним Силам відповідних засобів для поразки подібних цілей. Євлаш зазначив, що серед таких засобів повинні бути переносні зенітно-ракетні комплекси, а також більш потужні системи, такі як комплекси "БУК", щоб ефективно протистояти російським військовим вертольотам та штурмовикам, зокрема Су-25.

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